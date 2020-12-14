Ростов-на-Дону, , 18:10 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник «Ростова» и национальной сборной Норвегии Матиас Норманн, которого transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро, может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

В текущем сезоне Норманн принял участие в 13-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Соглашение Норманна с «Ростовом» рассчитано до середины 2024-го года.

В январе 2019-го года норвежец перешел в «Ростов» из «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.