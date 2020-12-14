Париж, , 17:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приехал во Дворец Броньяр в Париже, где проходит жеребьевка на Кубок мира по регби. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает France Info.

В сопровождении министра-делегата спорта Роксаны Марасиняню президент страны принял участие в мероприятии, на которое были приглашены еще около 100 человек. По завершении церемонии лидер государства пожелает спортсменам-регбистам со всего мира удачи на соревнованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент Франции присутствовал на альпийском этапе велогонки «Тур де Франс», соединяющем города Гренобль и Мерибель. Этот этап включает подъем на холмы Мадлен и Лоз — самые высокие точки в рамках гонки 2020 года.

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