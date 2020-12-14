Ньон, Швейцария, 14 декабря 2020, 16:15 — REGNUM Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы прошла 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Россию на этой стадии турнира представляет «Краснодар», который сыграет с загребским «Динамо». «Краснодар» вышел в Лигу Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов.
Первые матчи пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля. Жеребьёвка 1/8 финала состоится 26 февраля.
Все пары 1/16 финала Лиги Европы выглядят следующим образом:
- «Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
- «Динамо Киев» (Украина) — «Брюгге» (Бельгия)
- «Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)
- «Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия)
- «Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Славия» (Чехия) — «Лестер Сити» (Англия)
- «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания)
- «Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия)
- «Краснодар» (Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия)
- «Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия)
- «Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия)
- «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Шахтёр» (Украина)
- «Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды)
- «Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды)
Читайте ранее в этом сюжете: «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы