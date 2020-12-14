Ньон, Швейцария, , 16:15 — REGNUM Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы прошла 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Россию на этой стадии турнира представляет «Краснодар», который сыграет с загребским «Динамо». «Краснодар» вышел в Лигу Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов.

Первые матчи пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля. Жеребьёвка 1/8 финала состоится 26 февраля.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы выглядят следующим образом:

«Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)

«Динамо Киев» (Украина) — «Брюгге» (Бельгия)

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия)

«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Славия» (Чехия) — «Лестер Сити» (Англия)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания)

«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия)

«Краснодар» (Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия)

«Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия)

«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия)

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Шахтёр» (Украина)

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды)

«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды)

Читайте ранее в этом сюжете: «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы