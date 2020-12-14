Ньон, Швейцария, , 15:34 — REGNUM «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьёвка этой стадии турнира прошла 14 декабря в штаб-квартире УЕФА.

Первый матч состоится 18 февраля 2021 года в Краснодаре. Ответная игра пройдёт 25 февраля в Загребе.

«Краснодар» занял третье место в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы. Соперниками российского клуба были «Челси», «Севилья» и «Ренн».

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