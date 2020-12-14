Ставрополь, , 14:10 — REGNUM Центр летних и зимних видов спорта, расположенный на высоте 1,6 км над уровнем моря, планируется создать на Ставрополье. Инициативу поддержал министр спорта России Олег Матыцин, сообщили в пресс-службе губернатора края.

Площадка находится на горе Баран на территории Предгорного округа. Особенности такого расположения, как отмечается, естественным образом будут влиять на тонус спортсменов, помогая при подготовке к соревнованиям.

Кроме того, с реализацией проекта может быть сформирован уникальный спортивный кластер: поблизости расположены две тренировочные базы филиала «Юг Спорт», инновационный центр Олимпийского комитета России, Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр МФБА.

Объединение возможностей всех указанных объектов, как ожидается, поможет добиваться максимальной результативности при подготовке будущих чемпионов в таких видах спорта как легкая атлетика, биатлон, велоспорт, лыжные гонки, лыжный фристайл, сноуборд и других дисциплинах.

Накануне, 13 декабря, площадку на горе Баран посетили Олег Матыцин и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Было отмечено, что в настоящее время из-за отсутствия «горных» центров подготовки российские сборные вынуждены тренироваться на зарубежных базах. Создание такого объекта на Ставрополье должно позволить решить проблему.

«Министерство спорта проект поддерживает, его актуальность неоспорима. Мы считаем важным обеспечить максимальные возможности для тренировочных мероприятий спортсменов всех видов спорта на территории России. На Ставрополье есть все условия, чтобы создать уникальный кластер спортивной подготовки», — приводятся в сообщении слова главы Минспорта РФ.

Проект планируется реализовать с участием федерального центра и правительства Ставропольского края.