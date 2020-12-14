Париж, , 13:28 — REGNUM Умер известный французский футбольный тренер Жерар Улье. Об этом 14 декабря сообщает Sport Media Set.

Улье скончался 13 декабря в возрасте 73 лет.

Наибольшую известность Улье получил в качестве главного тренера английского «Ливерпуля», с которым работал с 1998 по 2004 год.

С «Ливерпулем» он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии и дважды — Кубок английской лиги, а также серебряным и бронзовым призёром Английской премьер-лиги (АПЛ).

Кроме того, он трижды становился чемпионом Франции: в первый раз с ПСЖ в 1986 году, а также два раза с «Лионом» в 2006 и 2007 годах.