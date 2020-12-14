Москва, , 13:11 — REGNUM За 11 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило 60 запросов от российских спортсменов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

«В ноябре мы получили девять запросов от спортсменов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов, в октябре — восемь, в сентябре — девять», — сообщили в агентстве.

Отмечается, что всего за 11 месяцев 2020 года таких запросов было 60, в 2019 году — 104.

В случае одобрения запроса спортсмен получает временное разрешение применять для лечения препараты, содержащие вещества, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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