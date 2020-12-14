Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:106.

20-летний защитник «Лейкерс» Тален Хортон-Такер стал самым результативным игроком матча стал. Он оформил дабл-дабл, набрав 33 очка и сделав 10 подборов. Также дабл-дабл на счету форварда Монтрезла Харрелла, у которого 19 очков и 11 подборов.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал защитник Лу Уильямс, набравший 12 очков.

Новый сезон НБА начнётся 22 декабря. В регулярном чемпионате все команды сыграют по 72 матча вместо обычных 82-х.