Москва, 14 декабря 2020, 10:53 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась с 71-й на 72-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 14 декабря опубликована на сайте организации.
Касаткину обогнала румынская теннисистка Сорана Кырстя, которая поднялась на 15 мест благодаря победе на турнире в Дубае. Лучшая из российских теннисисток — Екатерина Александрова — сохранила 33-ю строчку.
В первой десятка изменений не произошло. Лидером является Эшли Барти (Австралия), второе место занимает Симона Халеп (Румыния), третье — Наоми Осака (Япония).