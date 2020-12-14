Белград, 14 декабря 2020, 10:49 — REGNUM Российский борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов одержал победу на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Турнир проходит в Белграде (Сербия).
В весовой категории до 77 кг Власов победил в финале представителя Венгрии Золтана Леваи. Третье место поделили Виктор Немеш из Сербии и Александрин Гуту из Молдавии.
Чемпионат мира по греко-римской борьбе (до 77кг):
- Роман Власов (Россия)
- Золтан Леваи (Венгрия)
- Виктор Немеш (Сербия) / Александрин Гуту (Молдавия).