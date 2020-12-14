Белград, , 10:49 — REGNUM Российский борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов одержал победу на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Турнир проходит в Белграде (Сербия).

В весовой категории до 77 кг Власов победил в финале представителя Венгрии Золтана Леваи. Третье место поделили Виктор Немеш из Сербии и Александрин Гуту из Молдавии.

Чемпионат мира по греко-римской борьбе (до 77кг):