Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM Игрокам футбольного клуба «Ростов» удалось одержать победу над грозненским «Ахматом» (1:0) за счёт желания и концентрации. Так прокомментировал результат выездной встречи главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин.

«[Победить удалось] за счёт желания, за счёт концентрации. Не могу сказать, что была какая-то фееричная игра с точки зрения игры в футбол. Была высокая интенсивность и много борьбы. Терпели, вытерпели и использовали свой момент. <…> Понятно, что можно было делать какие-то вещи лучше, но в целом результатом доволен», — сказал наставник.

По его словам, ошибки свойственны новым по составу командам. Однако победа и набор очков — это всегда позитив.

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