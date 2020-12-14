Москва, 14 декабря 2020, 10:11 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым на турнире ACA 115.
Турнир прошёл 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене». Поединок Исмаилова и Штыркова был главным событием вечера.
Бой продлился все три раунда. Исмаилов одержал победу единогласным решением судей — все пять рефери присудили победу ему.
Всего Исмаилов одержал 18 побед в карьере и потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью. На счету Штыркова 17 побед, два поражения и одна ничья.