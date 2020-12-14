Лилль, Франция, , 09:54 — REGNUM «Лилль» одержал победу над «Бордо» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лилля» голы забили нападающий Жонатан Бамба (17) и защитник Жозе Фонте (45). У «Бордо» отличился полузащитник Тома Башич (29).

На сегодняшний день «Лилль» занимает первое место в чемпионате Франции, в активе команды 29 очков после 14 туров. «Бордо» идёт на 11-м месте с 19 очками.

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