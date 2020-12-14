Леверкузен, Германия, , 09:24 — REGNUM «Байер» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Байера» голы забили нападающий Леон Бэйли (4, 27), оформивший дубль, хавбек Флориан Вирц (55) и форвард Лукас Аларио (91), реализовавший пенальти.

В составе «Хоффенхайма» отличился полузащитник Кристоф Баумгартнер (50).

На сегодняшний день «Байер» занимает первое место в чемпионате Германии, в активе команды 25 очков. «Хоффенхайм» идёт на 12-м месте с 12 очками.

Читайте ранее в этом сюжете: «Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург» в матче Бундеслиги