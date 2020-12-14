Генуя, Италия, , 08:55 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Дженоа» в матче 11-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ювентуса» голы забили нападающие Пауло Дибала (57) и Криштиану Роналду (78, 89), забивший два гола с пенальти. «Дженоа» смог забить один мяч, отличился полузащитник Стефано Стураро (61).

На сегодняшний день «Ювентус» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды 23 очка. «Дженоа» идёт на 19-м месте с шестью очками.

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