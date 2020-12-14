Флоренция, Италия, , 08:52 — REGNUM «Милан» сыграл вничью с «Пармой» в матче 11-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Пармы» голы забили полузащитники Эрнани (13) и Ясмин Куртич (56). «Милан» смог уйти от поражения благодаря дублю защитника Тео Эрнандеса (58, 91).

На сегодняшний день «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 27 очков. «Парма» идёт на 14-м месте с 11 очками.

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