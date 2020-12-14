Лондон, , 08:41 — REGNUM «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. На 81-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп сравнял счёт.

На сегодняшний день «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в чемпионате Англии, в активе команды 17 очков после 12 матчей. «Тоттенхэм» идёт на первом месте с 25 очками.

Читайте также: «Фулхэм» отобрал очки у «Ливерпуля» в матче АПЛ