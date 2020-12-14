Лестер, Великобритания, , 08:26 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лестера» дубль оформил полузащитник Джеймс Мэддисон, ещё один гол на счету нападающего Джейми Варди.

На сегодняшний день «Лестер» занимает третье место в чемпионате Англии, в активе команды 24 очка после 12 матчей. «Брайтон» идёт на 16-м месте с 10 очками.

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