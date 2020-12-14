Лондон, , 08:20 — REGNUM «Бёрнли» одержал победу над «Арсеналом» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 73-й минуте матча нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг срезал мяч в свои ворота после подачи углового.

На сегодняшний день «Бёрнли» занимает 17-е место в чемпионате Англии, в активе команды девять очков после 11 матчей. «Арсенал» идёт на 15-м месте с 13 очками.

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