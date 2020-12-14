Омск, , 07:48 — REGNUM В 2021 году Рождественский полумарафон состоится в онлайн-формате, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в правительстве Омской области.

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Желающие смогут преодолеть дистанцию по выбору (3 км, 10 км или 21,1 км) с 7 по 10 января 2021 года.

Заявки на участие в Рождественском полумарафоне принимаются до 6 января. Из-за угрозы распространения коронавируса организаторы предлагают принять участие в зимнем забеге в режиме онлайн. Забег можно совершить в любой день и время с 7 по 10 января на самостоятельно выбранной трассе, где возможен приём GPS-сигнала.

Результат для предоставления организаторам можно зафиксировать с помощью любого мобильного приложения для занятий бегом. У участника должны быть трек на карте, длина дистанции, зафиксированный результат. Кроме того, можно добавить личную фотографию на трассе. В онлайн-формате пройдёт и традиционный конкурс на самый оригинальный костюм.

Участники Рождественского онлайн-полумарафона получат памятную медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые Рождественский полумарафон состоялся в Омске в 1991 году. В январе 2020 года мероприятие стало рекордным по числу участников.