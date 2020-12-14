Владивосток, , 05:56 — REGNUM В Приморье открылся лыжный сезон — в сёлах Калиновка в Спасске-Дальнем и Дмитриевка Черниговского района подготовили лыжные трассы. По поручению губернатора Олега Кожемяко ещё в 19 муниципалитетах края сделают хорошие лыжные дистанции для массового катания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В Калиновке на подготовку лыжного центра из краевого бюджета выделили более 15 млн рублей. Трассу расширили, провели грейдирование дороги к лыжной базе, обновили парк техники, закупили два модуля для хранения инвентаря, который можно будет взять в прокат бесплатно.

Подготовительные работы к зимнему сезону проведены и в селе Дмитриевка Черниговского района. Здесь обустроили трассу и оборудовали раздевалки. Скоро начнёт работать бесплатный прокат лыжного инвентаря.

На развитие массового лыжного спорта в этом году из бюджета Приморья выделено более 60 млн рублей.

Закуплено более 1200 комплектов лыж и 19 модулей для хранения инвентаря в 21 муниципальном образовании.

Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом проходит в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двухдневного визита в Кировск Министр спорта РФ Олег Матыцин познакомился со спортивной инфраструктурой Хибин. Масштабную программу по созданию и развитию спортивно-рекреационной зоны, поддержке детского и юношеского спорта в Мурманской области реализует компания «ФосАгро».