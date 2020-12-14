14 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

В России, кажется, придумали, где брать кадры для футбольных клубов — начать готовить их самим. Для этого требуется реформа, у которой найдутся не только сторонники. Однако момент для изменений выбран подходящий — нет никаких сомнений, что футболу в стране пора меняться.

Евгений Цоц, , 09:20 — REGNUM В сети появилась информация о возможной реформе в низших профессиональных лигах российского футбола. В частности, по неофициальной информации, предполагается расформирование ПФЛ и создание на её месте Лиги регионов.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о своевременности реформ, не став обсуждать их детали.

«Что касается форматов и каких-либо реформ, то мы со своей стороны ждем проявления инициативы со стороны клубов и лиг. ФНЛ и ПФЛ, как мне кажется, готовы к реформам, и, думаю, до конца этого сезона будет принято решение и можно будет приступить к реализации этих реформ. Я бы не хотел обсуждать детали и нюансы — это та работа, которая должна вестись лигой. У нас есть своя позиция, но было бы неправильно подменять клубы и лиги. Они находят источники финансирования, чтобы обеспечить участие в соревнованиях. Клубы возглавляют управленцы с опытом, и это их компетенция, они прежде всего заинтересованы, чтобы лиги развивались. С нашей стороны мы готовы помогать, участвовать в обсуждении, в этом процессе. Но позиция РФС — инициатива должна идти от лиг и клубов», — цитирует его слова Sports.ru.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Media.gazprom-neft.ru

Издание «РБ-Спорт» опубликовало некоторые подробности новых планов. Так, в лиге предусмотрено возрастное ограничение — сначала 25 лет, после — 23 года. Вводятся и географические ограничения — часть команды должна быть сформирована из местных воспитанников, до 90% на четвёртый сезон. В структуре клуба должна быть ещё и студенческая команда. Известны и другие детали — наличие киберспортсмена в структуре клуба и утверждение стратегии развития команды в комитете по маркетингу РФС.

В некоторых сообщениях в социальных сетях также говорится о желании сделать в Лиге регионов большее число зон (сейчас в ПФЛ их четыре), что может подразумевать и появление большего числа команд. Рассказывают и об изменениях в ФНЛ — увеличении до 32 команд и разделении на зоны «Запад» и «Восток», как это много лет практикуется в хоккее.

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Исходя из известных параметров, к какому результату приведёт реформа?

Во-первых, появится много дополнительных мест в профессиональном футболе для молодых игроков. Во-вторых, вырастет конкуренция между молодыми футболистами и рухнет монополия нескольких академий. В-третьих, улучшится инфраструктура подготовки молодых игроков в регионах, что положительно скажется в целом на массовом спорте. В-четвёртых, у клубов ФНЛ и РПЛ увеличится выбор игроков, а за места в их составе усилится борьба. В-пятых, устранится такое вредное явление, как «просиживание штанов» в низших лигах. Ко времени футбольного созревания спортсмен должен определиться со своим будущим: играть на высоком уровне в России, освоить другую футбольную профессию — в тренерском деле, журналистике, менеджменте, найти зарубежный контракт в лиге, подходящей по уровню (например, в Азии). Ну, или полностью сменить сферу деятельности, продолжая играть в футбол уже как любитель, за свой счёт. Эта черта, в общем-то, и ставит главный вопрос — отношения к игре.

Реформа направлена против паразитизма и коррупции, против тех, кто торгует «билетами в большой футбол» или отсиживается в тени во время провалов российских клубов в еврокубках. Но не вина наших лучших игроков, среди которых немало трудоспособных и талантливых, в том, что им в нашем футболе нет замены. Поэтому проект смотрит в самую суть проблемы.

Но для того чтобы реализовать такую реформу, РФС и вообще спортивным чиновникам придётся проявить недюжинный характер и пробиться через строй тех, чьи интересы окажутся ущемлены.