Краснодар, , 18:44 — REGNUM Московский «Локомотив» в выездном матче восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил с крупным счетом «Краснодару». Встреча, завершившаяся со счётом 0:5, прошла 13 декабря на стадионе «Краснодар».

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Маркус Берг (дубль), Виктор Классон, Реми Кабелла и Магомед-Шапи Сулейманов.

Отметим, что после восемнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Футболисты «Локомотива», в активе которых 28 баллов, находятся на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря футболисты «Сочи» на своем поле переиграли московский «Спартак» в матче восемнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:0.

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