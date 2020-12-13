Амстердам, , 15:36 — REGNUM Полузащитник футбольного амстердамского клуба «Аякс» и национальной сборной Нидерландов Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений. Об этом 13 декабря сообщает газета De Telegraaf.

По данным издания, 28-летний футболист в конце июля текущего года поссорился с членом своей семьи и якобы нанес последнему несколько ударов ножом, чем нанес ему как минимум одно серьезное повреждение.

Также указывается, что в настоящее время правоохранители проводят расследование данного инцидента и не дают комментариев по этому поводу.

При этом игроку за данные действия может грозить тюремное заключение сроком на четыре года.

Отметим, в период с 2014 по 2018 год Квинси Промес выступал в составе московской команды «Спартак», куда он перешел из команды «Твенте».