Москва, , 15:46 — REGNUM Подготовка мужской и женской сборных России к чемпионату Европы по тяжелой атлетике возобновится 4 января во время сборов в Рузе. Об этом 13 декабря рассказал главный тренер российской мужской команды Олег Писаревский.

Тяжёлая атлетика

«Первый в следующем году сбор у нас начнется 4 января, он продлится три недели, и затем спортсмены выступят на Кубке России», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Писаревский уточнил, что на сборы в Рузу прибудут и мужская, и женская сборные России, а также часть молодежной национальной команды.

«Мы возобновляем подготовку к чемпионату Европы. Состав команды на этот турнир определится по итогам Кубка России. До европейского первенства у нас пройдет еще один централизованный сбор», — добавил главный тренер российской мужской команды.

Отметим, Кубок России по тяжелой атлетике состоится в Старом Осколе в период с 25 января по 1 февраля 2021 года, в чемпионат Европы — в Москве с 3 по 11 апреля.