Лас-Вегас, США, , 14:51 — REGNUM Свой комментарий по поводу проигрыша американского бойца смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсона в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 256 бразильцу Чарльзу Оливейре дал президент UFC Дэйна Уайт. Его слова 13 декабря приводит BJPenn.

«Надеялся, что увижу прежнего Фергюсона. Мне казалось, что слабое выступление в бою с Гэтжи объяснялось двумя весогонками. Однако, есть ощущение, что прежнего Тони мы не увидим», — сказал глава UFC.

Также Уайт отметил, что, по его мнению, в данный момент Фергюсону необходимо отдохнуть, провести время с семьей и подумать о своем будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тони Фергюсон уступил представителю Бразилии Чарльзу Оливейре на турнире UFC 256, проходившем в Лас-Вегасе.