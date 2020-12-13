Давос, Швейцария, , 14:48 — REGNUM Второй в гонке на дистанции 10 км свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Давосе, стала российская лыжница Юлия Ступак. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Второе время представительницы России составило 25 минут 23,8 секунды.

При этом победительницей в данной гонке стала американская спортсменка Рози Бреннан, финишировавшая с результатом 24 минуты 49,8 секунды. Третье место ещё у одной представительницы США — Хэйли Свирбул, которая прошла указанную дистанцию за 25 минут 30,3 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что сборная Швеции по лыжным гонкам примет участие в многодневной гонке «Тур де Ски».