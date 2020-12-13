Москва, , 14:39 — REGNUM В футболе и обществе нет места, расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, а также насилию. С таким заявлением 13 декабря выступил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, его обнародовала пресс-служба «красно-белых».

"Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола, но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать», — говорится в заявлении итальянского специалиста.

Также Тедеско заявил, что в ходе матча 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с участием его подопечных и команды «Сочи», он подвергся оскорблению за свое происхождение, а один из игроков команды соперника ударил немецкого защитника «красно-белых» Андреаса Хинкеля.

«Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию», — добавил главный тренер «Спартака».

Кроме того, он выразил надежду на то, что сложившаяся после указанного матча ситуация будет рассмотрена максимально возможно серьезно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря после окончания матча в подтрибунном помещении возник конфликт между вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

Напомним, ранее 12 декабря футболисты «Сочи» на своем поле переиграли московский «Спартак» в матче восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Читайте ранее в этом сюжете: КДК РФС даст оценку случившемуся после матча «Сочи» – «Спартак» конфликту

Читайте развитие сюжета: Андрей Аршавин прокомментировал конфликт после матча «Сочи» — «Спартак»