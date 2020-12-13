Лас-Вегас, США, , 14:36 — REGNUM Бой-реванш между бразильским бойцом смешанного стиля (ММА) Дейвесоном Фигейредо и мексиканцем Брэндоном Морено состоится в 2021 году. Об этом 13 декабря сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, его слова приводит MMA Junkie.

«Мы должны дать парням немного времени для восстановления, но мы, конечно же, организуем матч-реванш. Это еще один яркий бой, который мы будем ждать в 2021 году», — заявил он.

Также Уайт указал, что, по его мнению, в поединке, в котором судьи зафиксировали ничейный исход, победил Фигейредо, так как после штрафа последнему бой изменился и Морено стал активнее работать.

«Скорее всего, он выиграл тот раунд и без штрафа. Именно тогда положение стало меняться», — добавил глава UFC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено завершили своей поединок на турнире UFC 256, проходившем в Лас-Вегасе, вничью.