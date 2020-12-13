Лозанна, Швейцария, , 13:23 — REGNUM Факт избрания генсека Федерации бокса России Умара Кремлева на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) принят к сведению Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе МОК.

«МОК принимает к сведению, что Умар Кремлев был избран президентом AIBA», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе отметили, что, как отмечалось в октябре, исполком МОК все ещё крайне обеспокоен отсутствием прогресса в отношении реформ управления AIBA.

«Вопрос о признании AIBA будет рассматриваться только после Олимпийских игр в Токио, и будут оценены все критерии, перечисленные исполкомом МОК и сессией МОК в 2019 году, включая выборы», — добавили в пресс-службе.

Отметим, летом 2019 года сессия МОК единогласным решением утвердила рекомендацию исполкома МОК о приостановке членства AIBA в организации.