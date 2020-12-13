Москва, , 13:07 — REGNUM Президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) выбрали генсека Федерации бокса России Умара Кремлева. Голосование было проведено 12 декабря на конгрессе AIBA, который был проведен в формате онлайн.

При этом также свои кандидатуры на данный пост выдвинули Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко).

По итогам голосования за Кремлева было отдано 57,33% голосов, вторым стал ван дер Ворст (30%), третьим — Мустасан (12,67%).

«Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев», — заявил после избрания глава российской Федерации бокса.

Также Кремлев отметил, что во время его деятельности он планирует привлечь $50 млн в течение двух лет и потратить данную сумму на восстановление и развитие AIBA.

Отметим, в настоящее время долги AIBA составляют несколько миллионов долларов.