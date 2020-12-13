Йоханнесбург, ЮАР, , 12:56 — REGNUM В результате автомобильной аварии защитник сборной ЮАР по футболу Мотджека Мадиша погиб в возрасте 25-ти лет. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба профсоюза футболистов ЮАР (SAFPU) на своей странице в соцсети Twitter.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши сердца разбиты. Мотджека Мадиша скончался в результате ДТП в Йоханнесбурге», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в нем выражаются соболезнования родным и близким погибшего игрока, а также всему футбольному сообществу.

Отметим, Мотджека Мадиша за время своей игровой карьеры играл за команды «Хайлендс Парк» и «Мамелоди Сандаунз», а с 2018 года стал выступать за национальную сборную ЮАР.