Пекин, , 12:56 — REGNUM Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил полноценное соглашение с российским защитником Александром Евсеенковым. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба КХЛ.

Также уточняется, что контракт 35-летнего игрока с командой из Пекина носит двусторонний характер и рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, в течение двух последних Александр Евсеенков играл в составе подольской команды «Витязь». В минувшем сезоне сыграл в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, набрав 15 (шайба + 14 результативных передач) очков. Также ранее играл за такие команды как «Торпедо», «Северсталь» и «Нефтехимик».