Майами, США, , 11:44 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Джеймса Харден попал в сферу интересов команды «Майами Хит». Об этом 13 декабря сообщает Miami Herald.

Уточняется, что 31-летний баскетболист на минувшей неделе добавил в список команд, куда он хотел бы перейти «Милуоки Бакс» и «Майами», и потому руководство «Хит» всерьез рассматривает вариант с приобретением игрока.

При этом в «Майами» готовы включить в сделку по обмену Хардена своего атакующего защитника Тайлера Хирроу, который успешно выступил в команде в минувшем сезоне в случае, если будет такая необходимость.

Отметим, в минувшем сезоне Джеймс Харден сыграл в составе «Хьюстона» в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем за матч по 34,3 очка, отдавая по 7,5 результативные передачи и делая по 6,5 подобров.