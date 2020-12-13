Виченца, Италия, , 11:22 — REGNUM Дом нападающего сборной Италии по футболу Паоло Росси, который стал в составе национальной команды чемпионом мира в 1982 году и скончался 9 декабря текущего года, был ограблен во время похорон спортсмена. Об этом 13 декабря сообщает Football Italia.

Уточняется, что похороны 64-летнего известного в прошлом игрока состоялись 12 декабря в Виченце и вернувшаяся домой после них супруга футболиста обнаружила, что были украдены личные вещи покойного, включая его часы.

Также указывается, что в данный момент правоохранители ведут расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно, что Паоло Росси скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни.