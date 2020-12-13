Лас-Вегас, США, , 11:15 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Дейвисон Фигейредо и мексиканец Брендон Морено завершили своей поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 256, проходившем в Лас-Вегасе, вничью. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех заявленных пяти раундов судьи единогласным решением признали ничейным результат поединка.

Таким образом, бразилец защитил свой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе и установил рекорд, став первым бойцом ММА, который дважды провел удачную защиту титула в течение двух недель.

Отметим, это ничья стала в активе 32-летнего Дейвисона Фигейредо при 20-й победах (17 — досрочно) и одном поражении. Для Брендона Морено данная ничья также стала первой при 18 победах (13 — досрочно) и шести поражениях.