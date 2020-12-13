Лондон, , 11:11 — REGNUM Боксёр из Великобритании Энтони Джошуа заявил о готовности к поединку со своим соотечественником Тайсоном Фьюри. Он заявил об этом 13 декабря журналистам после выигранного им поединка с представителем Болгарии Кубратом Пулевым, его слова приводит ВВС.

«Я хочу получить вызов, дело не в противнике, дело в наследии и чемпионском поясе. Но если вы хотите, чтобы я подрался с Фьюри, то пусть это будет Фьюри», — сказал Джошуа.

Также он выразил благодарность пришедшим на его поединок с Пулевым зрителям и уточнил, что, по его мнению, бокс — «это меньше разговоров и больше действий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский боксер Энтони Джошуа победил нокаутом болгарского спортсмена Кубрата Пулева в поединке, на кону в котором стояли титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе британца по версиям нескольких организаций.