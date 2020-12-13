Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Инцидент, который произошел после матча 18-го тура Российской Премьер-лини (РПЛ) с участием клуба «Сочи» и московской команды «Спартак», прокомментировал 13 декабря бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин.

«Конфликт в конце матча? Думаю, это нервы из-за проигрыша спартаковцев. После многих матчей бывают скандалы, понятно, что кто-то мог что-то грубое сказать, может быть, даже перейти край. Конечно, это не красит футбол, но мы все люди, эмоции бывают», — приводит его слова «Матч ТВ».

Также Аршавин отметил, что, по его мнению, проигрыш «красно-белых» в данном матче является закономерным, так как «Спартак» «наиграл на один гол» и придерживался такой тактики во всех последних матчах.

«Может, стабильность была в результате, но теперь повезло другой команде. Результат «Спартака» зависит больше от мастерства Ларссона и Понсе, нежели от той игры, которую показывает команда», — добавил бывший форвард «Зенита».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря после окончания матча в подтрибунном помещении возник конфликт между вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

Напомним, ранее 12 декабря футболисты «Сочи» на своем поле переиграли московский «Спартак» в матче восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

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