Лондон, , 10:27 — REGNUM Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Деле Алли может в январе 2021 года покинуть свою команду. Об этом 13 декабря сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство лондонской команды разрешит 24-летнему футболисту покинуть «Тоттенхэм» уже в январе 2021 года из уважения к карьере игрока.

При этом в лондонском клубе могут и продать хавбека, и отдать его в аренду на срок в полгода, намереваясь выручить за его трансфер не менее €50 млн. В то же время, ранее стало известно об интересе клуба «Пари Сен-Жермен» к футболисту, где хотят арендовать футболиста с правом возможного выкупа.

Отметим, Деле Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года и в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах, отметившись в них 2 голами и одной результативной передачей.