Анкасвилл, США, , 09:44 — REGNUM Американский боксёр Крис Кольберт победил нокаутом представителя Панамы Хайме Арболеду в бою за звание временного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе, проходившем в Анкасвилле (США). Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Американец сразу выглядел увереннее и в девятом раунде смог отправить панамца в нокдаун, а в одиннадцатом — дважды повторить это, а затем отправить Арболеду в нокаут.

Отметим, эта победа стала 15-й в активе ни разу непобежденного 24-летнего Криса Кольберта. Для 26-летнего Хайме Арболеды это поражение стало первым при 16 выигранных боях (13 — нокаутом).