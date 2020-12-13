Лас-Вегас, США, 13 декабря 2020, 09:43 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Тони Фергюссон (ММА) уступил представителю Бразилии Чарльзу Оливейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 256, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам боя все три судьи с равным счетом 30−27 отдали победу бразильскому спортсмену.
Отметим, это пятое поражение для 36-летнего Фергюсона при 25 победах (11 — досрочно). Для 31-летнего Оливейры данная победа стала 30-я (27 — досрочно) при восьми проигранных поединках.