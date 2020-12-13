Лас-Вегас, США, , 09:21 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Кевин Холанд нокаутировал бразильского спортсмена Роналду Соузу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 256, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По ходу первого раунда бразилец перевел схватку в партер и пытался провести американцу серию ударов руками, однако это получилось у его оппонента, который провел Соузу два точных удара правой в голову, чем потряс последнего. После этого Холанд вскочил на ноги и серией мощных ударов правой рукой добил бразильца.

Отметим, эта победа стала 21-й (16 — досрочно) в активе 28-летнего Кевина Холанда при пяти поражениях. Для 41-летнего Роналду Соузу данное поражение стало девятым при 26 выигранных (22 — досрочно) поединках.