Лондон, , 09:20 — REGNUM Российский боксер Сергей Кузьмин уступил представителю Демократической Республики Конго Мартину Баколе в бою за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) WBC Intеrnational, проходившем в Лондоне. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок продлился все заявленные десять раундов и по его итогам все три судьи единогласным решение отдали победу Баколе.

Отметим, это поражение стало вторым подряд в карьере 33-летнего Сергея Кузьмина при 15 победах (11 — нокаутом). Для 33-летнего Мартина Баколе данная победа стала 16-й (12 — нокаутом) при двух проигранных поединках.