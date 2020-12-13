Лас-Вегас, США, , 08:36 — REGNUM Киргизский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Физиев одержал досрочную победу над представителем Бразилии Ренато Мойкано в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 256, проходившего в Лас-Вегасе. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже в конце первого раунда киргизский спортсмен сумел провести бразильцу точную серию из апперкота левой в корпус и правого бокового, чем отправил Мойкано на пол октагона, где произвел его добивание. После этого рефери остановил поединок, засчитав Физиеву победу нокаутом.

Отметим, эта победа стала девятой (шесть — досрочно) для 27-летнего Физиева в ММА при одном поражении, а поединок — четвертым в UFC. Для 31-летнего Мойкано данное поражение стало четвертым при 14 (семь — досрочно) победах.