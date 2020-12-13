Лондон, , 08:18 — REGNUM Британский боксер Энтони Джошуа победил нокаутом болгарского спортсмена Кубрата Пулева в поединке, на кону в котором стояли титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе британца по версиям нескольких организаций, проходившем в Лондоне. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже в третьем раунде британский спортсмен смог дважды отправить своего оппонента в нокдаун, однако Пулев смог после это восстановиться и продолжить бой. Развязка наступила в девятом раунде, когда Джошуа сначала отправил болгарского боксера в тяжелый нокдаун, а в следующей атаке довершил дело и Пулев уже не смог подняться, после чего рефери зачитал ему поражение нокаутом.

Отметим, по итогам боя 31-летний Энтони Джошуа защитил свои титулы по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBA Super, Всемирной боксёрской организации WBO и Международной боксерской федерации IBF в супертяжёлом весе, эта победа стала для него 24-й (22 — нокаутом) при одном поражении. Для 39-летнего Пулева данное поражение стало вторым при 28 выигранных поединках.