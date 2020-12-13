Мадрид, , 08:00 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» уверенно победил другую мадридскую команду — «Атлетико» — в матче 12-го тура чемпионата Испании. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле домашнего стадиона «Реала» «Альфредо Ди Стефано» и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей голом на 15-й минуте отметился бразильский полузащитник Каземиро. У «Атлетико» мяч в собственные ворота на 63-й минуте отправился от словенского голкипера Яна Облака после удара защитника «Реала» Даниэля Карвахаля.

Отметим, по итогам встречи «Реал» набрал 23 очка, что позволило команде подняться на третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико», несмотря на проигрыш, сохранил лидерство в чемпионате с 26 очками.