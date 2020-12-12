Сочи, Краснодарский край, , 21:23 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза даст оценку инциденту, который произошел сразу после матча «Сочи» — «Спартак». Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе РПЛ.

«Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания матча в подтрибунном помещении возник конфликт между вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

В ходе перепалки, со слов тренера московской команды Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо.

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