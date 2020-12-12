Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле переиграли московское «Динамо» в матче восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, завершившаяся со счётом 3:1, прошла 12 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Артем Дзюба (дубль) и Сердар Азмун. У гостей мяч забил Николай Комличенко.

Отметим, что после восемнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Футболисты «Динамо», в активе которых 30 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря футболисты «Сочи» на своем поле переиграли московский «Спартак» в матче восемнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:0.

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