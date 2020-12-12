Сочи, Краснодарский край, , 18:58 — REGNUM Футболисты «Сочи» на своем поле переиграли московский «Спартак» в матче восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, завершившаяся со счётом 1:0, прошла 12 декабря на стадионе «Фишт».

Героем встречи в составе хозяев поля стал Кристиан Нобоа, который забил единственный мяч на 57-й минуте.

Отметим, что после восемнадцати матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Футболисты «Спартака», в активе которых 35 баллов, находятся на второй позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря волгоградский «Ротор» на своем поле переиграл команду «Уфы» в матче восемнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Волгоград-Арене» и завершилась со счётом 1:0.

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