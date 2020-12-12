Волгоград, , 16:25 — REGNUM Волгоградский «Ротор» на своем поле переиграл команду «Уфы» в матче восемнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, завершившаяся со счётом 1:0, прошла 12 декабря на «Волгоград-Арене».

Героем встречи в составе хозяев поля стал Камиль Муллин, который забил единственный мяч на 78-й минуте минуте.

Отметим, что после восемнадцати матчей в чемпионате России волгоградский «Ротор» пока занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Футболисты «Уфы», в активе которых 13 баллов, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря футболисты «Уфы» переиграли «Ростов» в выездном матче семнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0.

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